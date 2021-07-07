Бюро внутренней безопасности закрыло уголовное дело против замначальника Погранохраны Мартуканса
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) в одном из дел о строительстве Восточной границы закрыло уголовное дело против заместителя начальника Государственной погранохраны Юриса Мартуканса, сообщает LETA.

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Мартуканса подозревали в служебном подлоге.

Мартуканс агентству LETA выразил удовлетворенность справедливым решением, но учитывая его личные убеждения, такое решение можно было принять и раньше. Он выразил сожаление, что из-за запоздалого решения БВБ был нанесен вред его репутации, а задержание привело к психологическим и эмоциональным переживаниям в его семье.

Мартуканс рассматривает возможность потребовать у государства компенсацию за нанесенный вред репутации. Закон позволяет ему обратиться с соответствующей просьбой в Министерство юстиции или суд.

В БВБ агентству LETA не удалось выяснить, почему ведомство решило закрыть уголовное дело против Мартуканса.

Ранее передача TV3 “Nekā personīga” сообщала, что Мартуканса проверяли в связи с тем, что он подписывал документы о строительстве моста в приграничной зоне с Беларусью. Строители в результате получили 600 000 - 700 000 евро, стоимость моста в четыре раза превышала затраты на аналогичный мост у границы с Россией.

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