Бывший член "Согласия" и активист митингов против ковид-ограничений создадут "Партию бойкота"

На 29 августа запланирован учредительный конгресс новой политической партии — "Партии Бойкота". Ее создатели — бывший лыжник-олимпиец, соратник ковид-диссидента Ереемеева Роберт Раймо, а также исключенный когда-то из "Согласия" политик Арманд Страздс.
Как Раймо рассказал агентству LETA, истоки партии коренятся "в широком народном движении, которое продемонстрировало свою силу на последних выборах, когда не голосовали 66% избирателей".
Последнее время Раймо активно участвует в протестах против коронавирусных ограничений. Он был членом правления "Фронта народной власти", руководитель которого, Валентин Еремеев, в прошлом году был задержан вместе с фельдшером Мариной Корнатовской за распространение фейков о коронавирусе.
В 2018 году Раймо стартовал на выборах в Сейм от Союза "зеленых" и крестьян. Страздс же в свое время был несколько раз исключен из партии "Согласие", а сейчас, по информации firmas.lv, является должностным лицом пяти разных обществ.