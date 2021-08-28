Бывший член "Согласия" и активист митингов против ковид-ограничений создадут "Партию бойкота"
Foto: LETA

На 29 августа запланирован учредительный конгресс новой политической партии — "Партии Бойкота". Ее создатели — бывший лыжник-олимпиец, соратник ковид-диссидента Ереемеева Роберт Раймо, а также исключенный когда-то из "Согласия" политик Арманд Страздс.

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Как Раймо рассказал агентству LETA, истоки партии коренятся "в широком народном движении, которое продемонстрировало свою силу на последних выборах, когда не голосовали 66% избирателей".

Последнее время Раймо активно участвует в протестах против коронавирусных ограничений. Он был членом правления "Фронта народной власти", руководитель которого, Валентин Еремеев, в прошлом году был задержан вместе с фельдшером Мариной Корнатовской за распространение фейков о коронавирусе.

В 2018 году Раймо стартовал на выборах в Сейм от Союза "зеленых" и крестьян. Страздс же в свое время был несколько раз исключен из партии "Согласие", а сейчас, по информации firmas.lv, является должностным лицом пяти разных обществ.

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