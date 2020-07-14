Бывший глава ЦИК Цимдарс собирается идти в политику

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс обдумывает возможность пойти в политику, о чем сообщил агентству LETA.

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Он уже обсудил с двумя разными конкурирующими политическими силами свою возможность стать кандидатом на выборах в Рижскую думу 29 августа. Свое окончательное решение, стартует ли он на этих выборах, он объявит до 20 июля — крайнего срока подачи списка кандидатов.

Так или иначе, сотрудничество с партиями он обсуждал в долгосрочной перспективе, и не исключено, что он будет участвовать и в выборах в Сейм в 2022 году.

По его словам, у него большой опыт в сфере госуправления, и он готов использовать его в политическом процессе.