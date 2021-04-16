Бывший госсекретарь Минздрава Мурмане-Умбрашко не согласна с ротацией и решила уволиться

Бывший госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко не согласилась с ротацией на должность замначальника Инспекции здравоохранения и написала заявление об увольнении, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!), передает LETA.

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Ротация Мурмане-Умбрашко была связана с проблемами в закупках вакцин от Covid-19. Она получила выговор, а в среду министр подписал указ о её понижении в должности.

20 апреля на должность госсекретаря должна заступить начальница Инспекции здравоохранения Индра Дрейка. Проект решения Павлютс выдвинул на голосование на ближайшем заседании правительства.