Бывший командир НВС: мы еще далеко от завершения войны
Foto: LETA

Сейчас еще далеко до завершения войны, начатой Россией в Украине, заявил в интервью "Утренней программе" Латвийского телевидения бывший командир Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии и Воздушных сил Латвии Юрис Маклаковс.

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Эксперт подчеркнул, что окончание войны в основном зависит от России, когда ее режим начнет давать внутренние сбои, но в настоящее время таких признаков нет.

В целом действия России показывают, что она не собирается прекращать боевые действия — она ​​провела мобилизацию, принято решение об увеличении армии, речь идет и о наращивании военной промышленности. В ходе зимней войны будут чаще использоваться беспилотники чаще, а атаки — направляться на критически важную инфраструктуру Украины.

В то же время заметно, что Россия начинает осознавать свои трудности в начатых ею боевых действиях, отметил Маклаков. Экс-командующий НВС Латвии подчеркнул при этом, что Россия пока выражает готовность говорить о прекращении войны только на своих условиях.

По оценке Маклакова, вовлечение Беларуси в активные боевые действия по-прежнему вызывает сомнения, так как это полностью разрушило бы основы власти Александра Лукашенко, ведь белорусский народ Беларуси не поддерживает прямое участие в войне.

Эксперт подчеркнул, что Украина смогла очень успешно действовать в войне и готова продолжать боевые действия. А Запад смог консолидироваться и активно поддерживать Украину для победы в этой войне.

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