Бывший работник Бюро по защите Сатверсме Спаранс может быть освобожден под залог

Суд Видземского предместья Риги присудил арест бывшему работнику Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Айгару Спарансу, однако он может быть освобожден под залог в 50 тыс. евро.

Служба госбезопасности (СГБ) в сообщении для СМИ пишет, что 28 и 29 апреля СГБ провела санкционированные судом процессуальные действия на связанных с некими тремя лицами объектах в Риге.

Процессуальные действия, в том числе обыски, были проведены в рамках расследования СГБ о взяточничестве в крупном размере.

Во время обысков были изъяты разного рода носители данных и документы. Сейчас проводится их анализ.

Кроме того, СГБ задержала трех лиц, к одному из которых был применен статус подозреваемого и мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет принято решение о процессуальном статусе и мерах пресечения для двух других лиц, которые на данный момент освобождены.

Адвокат Спаранса Александр Березин подтвердил агентству LETA, что его клиент был взят под арест, при этом был назначен залог в 50 тыс. евро.

Березин также сообщил, что данный уголовный процесс связан с заявлением, поданным в СГБ неким находящимся в тюрьме лицом. Этот человек утверждает, что Спаранс на протяжении долгих лет в качестве должностного лица БЗС принимал взятки. Спаранс это опровергает.

Адвокат допускает, что этот человек, обратившись в СГБ, хотел добиться для себя улучшения условий нахождения в тюрьме.

"Мой клиент вину не признает, и предоставленные нам материалы дела никакой ясности не вносят, однако, мягко говоря, странно, что достаточно только заявления одного лица, чтобы произвести задержание", — подчеркнул Березин.

В феврале прошлого года передача телеканала TV3 "Ничего личного" сообщила, что Спаранс ушел на пенсию по выслуге лет в конце 2018 года, однако это произошло не без давления. Согласно находящейся в распоряжении передачи информации, свою неудовлетворенность работой Спаранса руководству БЗС выразило посольство США. Авторы передачи допускали, что посольство на протяжении длительного времени собирало информацию о Спарансе.