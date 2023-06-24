Бывший сопартиец обвиняет Стакиса в незаконной трате 14 000 евро на командировки

Мэр Риги Мартиньш Стакис, возможно, незаконно потратил на свою командировки более 14 000 евро. Об этом агентству LETA заявил председатель фракции "Развитие Латвии" Виестурс Зепс, с которым Стакис избирался от одного списка (но после вышел из партии).

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Зепс ссылается на ответ Центральной администрации Рижской думы, выданный по его запросу. Всего Стакис потратил на командировки более 54 000 евро. За расходами на командировки должен следить комитет по финансам и администрации, однако, по словам Зепса, при этом созыве комитет не рассматривал ни один вопрос о депутатских командировках.

Зепс считает, что Стакис устраивал свои командировки в обход правил, как и командировки своих коллег, и решение о том, сколько понадобится денег, принимал единолично, что противоречит правила.

"Суммы, которые истрачены таким образом, настолько велики, что, возможно, можно говорить о преступном деяние. Я выясню ответ на этот вопрос у ответственных инстанций", — заявил Зепс.

Ранее сообщалось, что Мнистерство охраны среды и регионального развития VARAM посчитало, что у Стакиса не было право единолично отправлять себя в командировку в Тампере, где проходил матч чемпионата мира по хоккею.

Стакис заявил, что отправился в Финляндию по приглашению мэра Тампере Калерво Кумолы.