C 1 августа эпидуральную анестезию при родах всегда будет оплачивать государство

С 1 августа медучреждения должны будут обеспечивать эпидуральную анестезию при родах за государственные средства, даже в том случае, если использование обезболивающего — желание женщины. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Недопустимо, чтобы обезболивающее предоставляли в качестве платной услуги, так как государство его финансирует, отмечают в министерстве.

В этом году на эпидуральную анестезию впервые выделили отдельное и значительное финансирование — более 1,3 миллиона евро, — заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. По его словам, ни одна женщина не должна терпеть боль во время родов потому, что не может позволить себе обезболивающее.

Решение о том, можно ли в конкретном случаем использовать обезболивающее и нет ли для этого медицинских противопоказаний, принимает акушер или анестезиолог, а сама женщина может отказаться от обезболивающего.

С 1 августа отменят список показателей, при которых полагается оплаченная государством эпидуральная анестезия — чтобы исключить возможность каких-либо интерпретаций об использовании эпидуральной анестезии в соответствии с медицинскими показателями.

О том, доступна ли эпидуральная анестезия в конкретном медицинском учреждении, роженицам рекомендуется узнать до родов. Если из-за отсутствия анестезиолога медучреждение не может предложить оплаченную государством эпидуральную анестезию, клиентке нужно сообщить об этом заранее.

Эпидуральная анестезия при родах предоставляется за счет государства и в других странах Балтии, где, как и в Латвии, не хватает анестезиологов. Нехватку анестезиологов в отрасли можно решить другими методами — а не сужая число получателей услуг, считают в Минздраве.

Планируется, что Минздрав и Национальная служба здравоохранения будут сотрудничать с медицинскими учреждениями, чтобы предотвратить случаи, когда анестезиолог недоступен для обезболивания родов из-за занятости в операционной или при других неотложных случаях.

Если до 1 августа женщине отказали в эпидуральной анестезии, оплаченной государством, и услугу предоставили платно, хотя есть подозрения, что плату взыскали необоснованно, можно обратиться в Национальную службу здоровья.

Если в ходе проверки будет констатировано, что у женщины были медицинские показания для получения оплаченной государством эпидуральной анестезии, медицинское учреждение должно будет вернуть деньги.

В июне применение эпидуральной анестезии во время родов вызвало дискуссии в соцсетях. Несколько женщин выразили недовольство тем, что, хотя эпидуральную анестезию финансирует государство, некоторые медицинские учреждения взимают за нее плату.