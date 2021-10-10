C 18 октября люди без ковид-сертификатов не будут иметь льгот на проезд в общественном транспорте
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С объявлением в Латвии чрезвычайного положения с 11 октября установлено, что 18 октября совершеннолетние, у которых нет свидетельства о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, не будут иметь скидок на проезд, сообщили в Министерстве сообщения.

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Предусмотрено, что с 18 октября скидки на проезд взрослым без ковид-сертификатов не будут применяться на маршрутах, обслуживаемых поставщиком услуг общественного транспорта, который получает дотацию от государства или самоуправления.

Чтобы в первую очередь обеспечить возможность школьникам, студентам и преподавателям добраться до образовательных учреждений, количество пассажиров в транспортном средстве не меняется - оно не должно превышать 80% вместимости транспортного средства.

Чтобы снизить эпидемиологические риски, перевозчик должен обеспечивать регулярную дезинфекцию транспортного средства и проветривание салона.

Пассажиры по-прежнему должны носить маски во время поездки. Если из-за особенностей транспортного средства невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, пассажиры должны выбирать места таким образом, чтобы салон был заполнен равномерно, и, насколько это возможно, соблюдалась бы дистанция.

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LETA

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LETA
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