C Академии наук будет взыскано 440 000 евро в пользу продюсера Миллерса
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22 июня Земгальский районный суд в Бауске удовлетворил иск продюсера Юриса Миллерса к Академии наук Латвии (LZA) о взыскании 440 000 евро в качестве компенсации за реконструкцию концертного зала "Рига".

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В 2014 году в зале LZA были начаты ремонтные работы в соответствии с подписанным обеими сторонами меморандумом о намерениях, согласно которому LZA обязалась перенять все инвестиции на свой баланс в счет арендной платы. Конфликт начался в 2015 году, когда зал уже был отремонтирован, но LZA отказалась выполнять соглашение. С тех пор состоялось уже несколько судебных разбирательств.

LZA дано 10 дней на добровольное исполнение решения. 26 июня Академия наук заявила в своих социальных сетях, что решение будет обжаловано.

"Я считаю это разбазариванием денег налогоплательщиков и пустой тратой времени, потому что, во-первых, у самой LZA этих средств нет — их надо просить в госбюджете, а во-вторых, академия своими осознанными действиями испортила отремонтированный концертный зал — он уже восемь лет стоит без отопления, вентиляции и электричества", — говорит Миллерс.

По его словам, с начала конфликта в 2015 году он неоднократно предлагал LZA сесть за стол переговоров, но академия принципиально отказывалась. Еще одно предложение встретиться было отправлено LZA в понедельник, 26 июня, но пока остается без ответа.

Концертный зал "Рига" был открыт 20 сентября 2014 года в реконструированном Большом зала LZA, который полноценно не использовался после пожара, случившегося в декабре 1972 года. Конфликт между управляющим зданием и арендатором возник после того, как академия отказалась принять на свой баланс инвестиции в счет арендной платы, хотя это было предусмотрено соглашением сторон.

С декабря 2015 года в концертном зале отключены электричество, водоснабжение и отопление. Как указал Миллерс, академия снова уничтожает его. По словам продюсера, зал "Рига" был лучшим акустическим концертным залом в Риге с 850 зрительскими местами и сценой, эквивалентной по размерам сцене Латвийского национального театра.

C Академии наук будет взыскано 440 000 евро в пользу продюсера Миллерса
Foto: LETA
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