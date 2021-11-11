Cделавшие за границей прививку латвийцы не могут получить сертификат

Значительное количество жителей Латвии уехали на заработки за границу, где сделали и прививки от Covid-19. Однако позже могут возникнуть проблемы с получением сертификата и QR-кода, если адрес не был декларирован в соответствующей стране, пишет Diena.

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Как рассказали в Министерстве иностранных дел, дипломатические и консульские представительства Латвии в странах-членах ЕС и за его пределами регулярно сталкиваются с проблемами латвийских подданных с получением и признанием сертификата о вакцинации. Ситуации бывают разные - человек был вакцинирован за границей, но не получает сертификат с QR-кодом, потому что не является постоянным жителем этой страны; одна из двух прививок была сделана в Латвии, другая - за границей; туристы, заболевшие за границей с недействительным в Латвии сертификатом о перенесенной болезни.

"Посольства консультируются с Национальной службой здравоохранения, но ясно, что в настоящее время решения этих проблем нет", - заявили в МИД. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед вакцинацией от "Covid-19" в одном из государств-членов ЕС рекомендуется выяснить условия в этой стране, чтобы потом без проблем получить совместимый сертификат с QR-кодом.