Cейм разрешил NEPLP ограничивать вещание зарубежных программ, угрожающих суверенитету других стран

В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки в Закон об электронных СМИ, которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) правом ограничивать иностранные программы, угрожающие суверенитету других стран.
Сейм предоставил NEPLP право ограничивать распространение иностранных аудио- и аудиовизуальных программ, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или национальной независимости другой страны.
"Соответствующие изменения предусматривают, что телеканалы стран, не входящих в Европейский союз, Европейскую экономическую зону, Организацию Североатлантического договора или Конвенцию о трансграничном телевидении, а также угрожающие территориальной целостности, суверенитету или национальной независимости другой страны, больше не будут доступны в Латвии", — заявил председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш,
По его словам, распространение таких программ на территории Латвии противоречит национальным интересам государства и не соответствует политике NEPLP, а также негативно влияет на информационное пространство Латвии.