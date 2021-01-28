Цель: 70% к концу июля. Как выглядит новый план вакцинации Латвии

Известный сегодня график регистрации вакцин от Covid-19 и прогнозы объемов поставок предполагают, что при оптимистическом сценарии 70% взрослого населения Латвии могут получить прививки к концу июля 2021 года. Такая дата обозначена в информационном сообщении, которое Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета министров.

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Документ детально описывает план вакцинации, в том числе такие вопросы, как объемы поставок вакцины, организация процесса прививок, коммуникация с обществом и управление связанными с вакцинацией.

План вакцинации населения Латвии заключается в том, чтобы как можно скорее привить как минимум 70% всего взрослого населения страны, что сделает возможным появление коллективного иммунитета к Covid-19. Для достижения этой цели в плане также обозначена цель информационных кампаний — 60-70% латвийцев должны верить в эффективность вакцины и пойти в пункты вакцинации, когда придет их очередь делать прививки.

При получении достаточного количества вакцин Латвия планирует осуществить эту задачу к концу лета 2021 года, наряду с другими странами Евросоюза.

Для достижения этой цели планируется создать систему вакцинирования с производительностью 100 000 вакцинаций в неделю, что соответствует прогнозируемой скорости доставки вакцин и позволяет быстро израсходовать весь поставленный объем.

В то же время предусматривается ускоренный вариант с использованием до 150 000 доз в неделю, чтобы предотвратить накопление вакцин, если вакцины будут приходить быстрее предполагаемых сроков.

Единая сеть вакцинации

Авторы документа отмечают, что в целом мощность латвийской системы учреждений для вакцинации и системы логистики позволяют выйти на объем в 100 000 прививок в неделю. Тем не менее, у этих мощностей нет резервов, поэтому нужно оптимально использовать все имеющиеся ресурсы. Поэтому в стране будет создана единая сеть вакцинации, общий список вакцинируемых персон, единая очередь и календарь вакцинации, централизованная поставка вакцин и управление их запасами, а также общая система коммуникации с населением.

Кроме того, будет обобщена информация обо всех местах, где можно сделать прививку (государственных, муниципальных, частных). Будет зарегистрировано время их работы и потенциальный объем прививок, которые можно сделать.

После появления информации о поставке конкретной вакцины из составленных заранее списков на вакцинацию будет формироваться очередь. Жителей страны будут централизованно записывать на прививку к семейным врачам, в медицинские учреждения или в центры вакцинации национального масштаба.

Если жители, входящие в приоритетную группу, не готовы делать прививку, то вакцину предложат тем, кто входит в параллельную очередь следующего приоритета. Таким образом процесс вакцинации не будет тормозиться. Если человек пропустил свою очередь, но потом передумал, то у него есть право без очереди подать заявку на следующий свободный случай вакцинации.

Поставки вакцин

Латвия подала заявку на поставки вакцин пяти производителей — BioNTech/Pfizer, Moderna Biotech Spain, S.L, AstraZeneca, Janssen (Johnson&Johnson) и CureVac. Общий объем заказа 5 297 432 доз, этого достаточно для того, чтобы прививку сделал каждый житель страны.

На данный момент в ЕС зарегистрированы вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna. Предполагается, что к 29 января будет зарегистрирована и вакцина AstraZeneca. Тем не менее, существует риск, что поставки вакцин будут более медленными — и это может сказаться на темпах вакцинации в стране.

Прививки в аптеках



В случае, если будет необходимо нарастить объем вакцинации, авторы плана предлагают использовать сеть аптек (в стране 784 аптеки и 76 филиалов аптек, 13% из них расположены в сельской местности). Расположенные в торговых центрах аптеки уже проявляют интерес к созданию на их базе центров вакцинации.

При этом в плане отмечается, что фармацевты не являются медиками, и их образование не предполагает умения делать уколы. Предполагается, что они могут принять участие в вакцинации на добровольных основах под надзором медицинского персонала.