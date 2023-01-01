"Ценность — это латышский язык, та латышскость, в которой мы существуем как нация". Левитс поздравил народ с Новым годом

Новогодняя речь президента Эгила Левитса была достаточно лаконичная и непривычно стилистически строилась на коротких отрывистых утверждениях. Главная мысль — война в Украине сплотила латышский народ, который закалился и стал сильнее. "Мы должны взять эту силу с собой в наступающий год", — сказал Левитс, не ставший скрывать: впереди у Латвии еще немало трудностей.

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Президент Эгилс Левитс обратился к аудитории "Уважаемые люди Латвии! Латыши!", и далее сказал следующее:

"Год, с которым мы прощаемся, не был легким.

Российское вторжение в Украину. Рост цен, который многие семьи ощущают особенно остро. Глобальная пандемия, которая только медленно отступает.

Однако этот год, с которым мы прощаемся, тоже был особенным.

Особенный, потому что это заставило нас осознать самое ценное с четким представлением.

Ценность — безопасность и покой в ​​наших домах.

Ценность — это латышский язык, та латышскость, в которой мы существуем как нация.

Ценность — освобождение Латвии от памятников оккупации и наследия советского колониализма в сознании людей. Латвия стала духовно чище.

Ценность — наше единство в поддержке и помощи украинскому народу.

Но самая большая ценность — это страна Латвия, которую мы создаем сами и которая нас защищает.

В этот особенный 2022 год мы позаботились о том, чтобы фундамент, на котором мы стоим, был прочным.

Мы закалились и стали сильнее.

Мы должны взять эту силу с собой в наступающий год. Война в Украине, замедление мировой экономики, высокие цены на энергоносители — все это еще не закончилось.

Но у нас есть одно преимущество. Мы знаем, чего хотим.

Мы хотим современную, латышскую, единую Латвию в семье европейских стран.

Эта четкая цель объединяет нас. Это позволяет нам оставаться на курсе даже в штормовых водах.

Эта четкая цель позволяет нам отличать важное от менее важного. Что нужно сделать сейчас, из того, что нужно сделать позже.

Это позволяет нашей стране определить целенаправленную повестку дня на 2023 год".