Центр госязыка проверяет, как педагоги школ нацменьшинств владеют латышским

Как стало известно Rus.LSM.lv, в Саласпилсской основной школе после языковых проверок от работы отстранены пять учителей. Из-за этого в школе отменяют и переносят уроки.

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В Латвийском профсоюзе работников образования и науки говорят, что это лишь верхушка айсберга — проверки проходят и в других образовательных учреждениях и детских садах. Причина — поправки к закону об образовании, которые вступили в силу 25 октября.

Напомним, что 13-й Сейм под занавес своей деятельности внес в законодательство поправки, предусматривающие, что образование — основное и дошкольное — в течение трех лет будет полностью переведено на латышский язык обучения.

Первого урока нет, второй урок — английский, дистанционно в зуме. Третий урок не состоится, четвертый, пятый, шестой уроки — также не состоятся. Седьмой урок — визуальное искусство. Восьмой урок — латышский и литература. Такое расписание у 8b класса Саласпилсской основной школы, пишет портал rus.lsm.lv. В школе из-за недостаточного владения латышским языком отстранены пять педагогов — четыре учителя начальной школы и учитель физики.

"В Саласпилсской основной школе 25 октября была проверка Центра госязыка. Проверили 11 учителей. Инспекторы Центра госязыка сделали вывод, что владение латышским пяти педагогов не соответствует уровню, позволяющему работать педагогом. Произошли изменения в законе, которые устанавливают, что в таком случае директор должен без промедления отстранить учителя с работы на три месяца. За эти три месяца они должны улучшить знания языка и сдать экзамен на знание госязыка на уровне C1, после чего можно вернуться в школу",— сообщила глава отдела образования Саласпилсской думы Инга Элксне.

В Министерстве образования, которое и было автором поправок к закону, Rus.LSM.lv сообщили, что к проверкам в школах не имеют отношения. Их проводит Центр госязыка, и министерство даже не всегда информируют о результатах. В Центре госязыка сегодня не смогли сказать, сколько человек отстранили от работы.

То, что языковые проверки проходят не только в Саласпилсе, а по всей Латвии, и не только в школах, но и в детских садах, подтвердила глава профсоюза работников образования Инга Ванага. По ее мнению, решение о переводе на латышский язык образования концептуально верное, но нужно было прежде выяснить реальную ситуацию в школах.

"Мы как профсоюз видим — это что политики в парламенте, в министерстве старались не видеть реальности. Надо было вначале все-таки понять, сколько таких педагогов!", — сказала rus.lsm.lv Инга Ванага.