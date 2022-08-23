Центр госязыка стал получать жалобы на украинцев, которые не знают латышского языка

В последнее время в Центр государственного языка (ЦГЯ) поступило несколько жалоб на возможное нарушение закона "О государственном языке" в предприятиях сферы обслуживания, в которых трудоустроены граждане Украины, выяснило агентство LETA.

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В основном жалобы относятся к кассирам, продавцам и консультантам, которые не могут использовать госязык при обслуживании клиентов.

В Центре госязыка пояснили, что согласно закону "О поддержке мирных жителей Украины" работодатель имеет право принять на работу украинца и без знаний латышского языка в той мере, в какой это не мешает выполнению трудовых обязанностей.

Исключение в законе представляет собой горизонтальную специальную правовую норму, которая предусматривает, что на срок до одного года можно отступить от требования к использованию госязыка. Таким образом, при приеме на работу мирных жителей Украины необходимо учитывать, что указанная правовая норма применима только в тех случаях, если выполнение конкретных трудовых обязанностей возможно без знания латышского языка. В то же время ЦГЯ обращает внимание на то, что работодатель, принимая на работу украинца без знания госязыка, должен обеспечить соблюдение прав и интересов пользователей латышского языка.

Жители сообщают о недоразумениях и неприятных ситуациях, возникающих в розничных магазинах, а также в центрах обслуживания клиентов, где работают украинцы без знания госязыка. Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что работающие в сфере обслуживания граждане Украины свои должностные обязанности выполняют в одиночку, то есть, работодатель не обеспечил необходимую связь сотруднику для осуществления профессиональной деятельности. Например, не приглашает другого работника, который знает госязык, чтобы помочь предоставить клиенту необходимую информацию.

ЦГЯ напоминает, что уровень знания и навыков латышского языка не должен быть ниже первой степени среднего уровня (B1), чтобы трудоустроенные в сфере услуг могли обслуживать клиентов в соответствии с требованиями, установленными в нормативных актах. Таким образом, Центр госязыка призывает работодателей пересмотреть организацию работы предприятия и поделиться опытом, чтобы при оказании помощи украинцам соблюдались права и интересы пользователей госязыка (в том числе детей, молодежи и лиц, которые говорят только на латышском языке).