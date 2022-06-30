Центр госязыка уточнит названия Рижского залива и Ирбенского пролива
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Экспертная комиссия Центра государственного языка намерена на этой неделе уточнить названия Рижского морского залива и Ирбенского морского пролива.

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Согласно официальным данным, Рижский залив предлагается называть Рижский залив Балтийского моря, а Ирбенский пролив — Ирбенский пролив Балтийского моря.

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