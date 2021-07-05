Центр неотложной помощи Больницы им. Страдиня перегружен
Foto: LETA

Центр неотложной помощи Клинической университетской больницы им. Страдиня перегружен, сообщила в эфире LTV член правления больницы Илзе Крейцберга.

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Перегруженность центра может быть связана с тем, что во время чрезвычайной ситуации хронические больные откладывали визит к врачу - либо боялись заразиться коронавирусом, либо не хотели нагружать врачей, рассказала Крейцберга.

“Чем дольше мы ждем со своими проблемами, тем больше нагружаем медицинскую службу. Поэтому, если начались проблемы со здоровьем, я призываю как можно более своевременно обратиться к врачу”, - сообщила Крейцберга.

Член правления больницы рассказала, что при строительстве центр неотложной помощи был рассчитан на 40 пациентов в сутки. Сейчас уже несколько недель подряд туда поступает более 200 пациентов в сутки. “Мы, конечно, увеличили мощности, но пространства и людей столько, сколько есть”, - сказала Крейцберга.

Кроме того, с отменой чрезвычайной ситуации в медицине к пациентам вновь могут приходить близкие. Это не распространяется на больных Covid-19 и людей с подавленным иммунитетом. Сейчас больница планирует, что навещать пациентов можно будет по рабочим дням с 14:00 до 16:00. Посетителям надо будет показать сертификат о вакцинации или перенесенной болезни.

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