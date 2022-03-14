Центр содержания образования: новые экзамены дадут более объективные результаты

Содержание централизованных экзаменов было изменено с целью более справедливой, объективной оценки знаний и умений учащихся, а также в соответствии с уровнем и временем, отведенным на изучение конкретного предмета, пояснили в Государственном центре содержания образования.

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Для того чтобы экзамены для учащихся 9-х и 12-х классов шире отражали содержание, включенное в стандарт, в экзамены включили больше комплексных заданий, в которых учащиеся демонстрируют свою деятельность в новых, неизвестных им ситуациях, демонстрируя таким образом передачу полученных знаний, умений и навыков.

Сложные задачи часто связаны с опытом учащегося, аутентичными, реальными ситуациями и контекстом, они предполагают многообразие навыков, высокий уровень познавательной активности, характеризуются междисциплинарностью и разнообразием решений.

В латышском языке новшеством является включенная в экзамен устная часть.

В экзаменах по математике теперь значительно возросла важность не только демонстрации учащимся правильного ответа, но и понимания того, почему он выбрал именно такое решение и чем оно лучше всего. Во время экзамена школьники будут иметь возможность использовать калькулятор, чтобы иметь достаточно времени на то, чтобы углубиться в задание, а также хорошо его обдумать.

Меняются критерии и характеристики оценки того, является ли успеваемость школьника качественной или нет. Есть еще однозначные примеры, когда нужно решить только одно уравнение, но задач, где успеваемость оценивается по разным градациям качества, т.е. насколько хороша успеваемость школьника, гораздо больше.

Такой подход на экзамене — демонстрация школьником того, что он понимает смысл задания — включен во все экзамены. На латышском языке к концу 9-го класса ученик должен уметь пользоваться всеми языковыми навыками, правильно говорить и писать.

По окончании средней школы важны текстовые навыки на оптимальном уровне — использование различных элементов языковой структуры, в том числе грамматики, для создания нюансированных, ориентированных на аудиторию текстов с целенаправленным сообщением. Также необходимо уметь подмечать важность этих элементов в текстах других авторов.

Новые образцы государственных экзаменов и их программы создаются экспертами, практиками, преподавателями вузов совместно со специалистами Государственного центра содержания образования. Образцы экзаменов тестируются со школьниками и преподавателями и оцениваются внешними экспертами.

Образцы государственных экзаменов общего и оптимального уровня и их программы опубликованы в репозитории учебных ресурсов mape.skola2030.lv. Эти материалы доступны для учителей, учащихся и их родителей.

Экзаменационные образцы оформлены как реальный пример экзамена, в конце которого также предлагаются критерии оценки и примеры ответов.