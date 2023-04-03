Centrālā laboratorija: у 89% латвийцев наблюдается нехватка витамина D

У 89% жителей Латвии в организме содержится недостаточное количество витамина D, свидетельствуют результаты анализов, проведенных лабораторией Centrālā laboratorija.

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За последние десять лет количество анализов на определение концентрации витамина D в организме в Centrālā laboratorija увеличилось в десять раз, что свидетельствует о росте осведомленности врачей и населения о необходимости регулярных обследований, говорит член правления лаборатории, доцент Рижского университета им. Страдиня Елена Стороженко.

За первые два месяца текущего года Centrālā laboratorija выполнила более 50 000 анализов на содержание витамина D в крови, а за весь прошлый год — 240 000. Результаты анализов показывают, что только 11% жителей Латвии имеют оптимальный уровень витамина D в организме.

Анализ данных за 2014-2019 годы на основании 410 427 тестов показал, что у 10% населения Латвии критически низкое содержание витамина D, его дефицит обнаружен у 34%, а в недостаточной концентрации этот витамин у 45% протестированных.

Как отметила Стороженко, весной особенно важно обращать внимание на свое самочувствие — частые болезни, слабость, утомляемость и нарушения сна могут свидетельствовать о нехватке в организме витамина D. Однако определить дефицит витамина только по этим симптомам невозможно — необходимо регулярно сдавать анализы и следить за результатами.

Часть витамина D люди могут получить с пищей, часть — благодаря воздействию солнечного света, и тогда его синтез в организме происходит посредством сложных метаболических процессов.

Витамин D выполняет множество функций, а его дефицит может вызывать острые и усугублять хронические заболевания. Он играет важную роль в росте зубов, костей, формировании тканей, правильной работе иммунной системы, здоровой беременности, важен при контроле ревматологических, онкологических заболеваний, аутоиммунных нарушений. Однако перед тем, как начать дополнительно принимать витамин D, следует сдать анализы.

Если уровень витамина D ниже 10, или менее 10 нанограммов на миллилитр, это критически низкий уровень и обязательно нужна консультация врача для начала дополнительного приема витамина. Если уровень витамина D находится в интервале 10-20, дефицит считается средним, при 20-30 — уровень недостаточен, свыше 30 — достаточный уровень, а оптимальный уровень составляет 45-55 нанограмм на миллилитр.