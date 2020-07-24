Централизованные экзамены: школьники все лучше сдают английский, выросли оценки по математике

В этом году результаты школьников на централизованных экзаменах по сравнению с предыдущим годом существенно не изменились, однако их достижения на обязательных экзаменах на несколько процентных пунктов выше, чем в предыдущие годы, сообщили агентству в Государственном центре содержания образования.

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По сравнению с прошлым годом средний результат учащихся на централизованном экзамене по английскому языку улучшился на 8 проц. пунктов, достигнув 70%. Для экзамена по английскому языку это самый высокий результат с 2009 года. Улучшились также результаты экзамена по французскому языку, где был достигнут самый высокий показатель с 2009 года. В 2019 году средний результат школьников на экзамене по французскому языку составил 69%, а в этом году — 75%.

Средние результаты экзамена по немецкому языку также улучшились на 3 проц. пункта — до 74%, что является самым высоким средним показателем с 2009 года.

Следует отметить, что в этом году наблюдается также улучшение результатов экзамена по математике. В прошлом году средний результат экзамена по математике продолжил падать, достигнув самого низкого уровня за последнее десятилетие. Однако в этом году он увеличился на 3 проц. пункта — до 35%.

Более высокие результаты школьники показали и на экзамене по физике, где в 2019 году средний результат составил 37%, а в этом году — 41%. По данным агентства LETA, это самый высокий результат за последние три года. Произошло и небольшое улучшение результатов централизованного экзамена по латышскому языку — с 49% в 2019 году до 52% в этом году.

В то же время ухудшились результаты некоторых экзаменов по выбору. Наибольшее снижение средних результатов констатировано на экзамене по биологии, где учащиеся показали худший результат с 2009 года — по сравнению с прошлым годом результаты упали на 4 процентных пункта, достигнув 53%.

Отмечено также небольшое ухудшение результатов экзамена по химии. В 2019 году средний показатель экзамена составлял 62%, а в этом году — 59%. На 1 процентный пункт ухудшились результаты экзамена по русскому языку (до 73%) и экзамена на знание госязыка в 9-х классах (до 63%).

Результаты экзамена по истории также немного ухудшились — с 41% в 2019 году до 39% в этом году, достигнув худшего показателя с 2009 года.

ГЦСО подчеркивает, что при сравнении результатов экзаменов за последние годы следует учитывать влияние пандемии Covid-19. К примеру, в этом году экзамены проходили без перерывов.

Более подробный статистический анализ результатов экзаменов будет доступен в сентябре этого года.

Сегодня 18 800 сертификатов о сдаче централизованных экзаменов были переданы образовательным учреждениям для молодых людей, которые сдали централизованные экзамены в основные даты. В этом году для получения аттестата о среднем образовании школьники должны были сдать экзамен по латышскому языку, математике и одному иностранному языку по выбору.

Обязательные экзамены сдали около 14 000 человек. 14 064 школьника сдали экзамен по латышскому языку, 14 383 — по математике, 12 340 — по английскому языку, 1784 — по русскому языку, 37 — по немецкому и шесть — по французскому.

В этом году учащиеся не были обязаны сдавать экзамены по выбору, однако значительных изменений в числе школьников, сдающих дополнительные централизованные экзамены, не произошло. Экзамен по мировой и латвийской истории сдали 4192 школьника, по биологии — 1125, по физике — 898, а по химии — 548 человек.