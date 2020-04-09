Централизованный экзамен по иностранному языку в середине мая не состоится

В четверг, 9 апреля, Кабинет министров принял решение внести поправки к законодательство, согласно которым проведение централизованного экзамена по иностранному языку с 12 по 15 мая не планируется.

В случае необходимости новые даты сможет назначить лично министр образования и науки Илга Шуплинска, сообщает LETA.

Изначально экзамен по иностранному языку должен был пройти еще в марте, но был перенесен на май в связи с введением чрезвычайной ситуации.

Сегодня Шуплинска в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявила, что в случае, если чрезвычайное положение после 12 мая больше не будет продлено, Министерство образования и науки предложит провести централизованные экзамены в июне, если будет продлено — еще позже, а в худшем случае школьникам будет выставлена средняя оценка за год.

По словам Шуплински, сейчас в сотрудничестве с Министерством здравоохранения рассматриваются вопросы обеспечения безопасности школьников на экзаменах. Также обсуждается, можно ли экзамены частично провести удаленно и уменьшить их объем, особенно в 9-х классах.

Центр содержания и качества образования изначально также сообщил об отмене до 14 апреля всех мероприятий, в которых число участников превышает 200 человек. В том числе — все отборочные туры, конкурсы и репетиции в XII Вселатвийскому школьному празднику песни и танца, приходящиеся на эти сроки олимпиады и 44-ю Государственную научно-исследовательскую конференцию. До 14 апреля нельзя сдать экзамен на проверку языковой категории.