Центральная лаборатория: в первом полугодии проверено 2268 клещей

В Латвийской центральной лаборатории (Centrālā laboratorija) в первом полугодии проверено уже 2268 клещей, доставленных специалистам со всей Латвии. В прошлом году за этот период их число было меньше — 2018, сообщает LETA.

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Как отмечает член правления лаборатории, ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиньша Елена Стороженко, после укуса клеща человек может заразиться не только вирусом клещевого энцефалита, но и другими возбудителями инфекционных заболеваний.

"Только за два послепраздничных дня после Лиго для исследования в филиалы по всей Латвии было доставлено 316 клещей, у двух найдена РНК вируса клещевого энцефалита, а у 145 - другие возбудители инфекционных заболеваний, передаваемые клещами, - в 88 случаях была установлена ДНК Borrelia burgdorferi, что означает, что у человека может развиться болезнь Лайм-боррелиоз. В свою очередь, у 42 клещей была определена ДНК Rickettsia species. Известно несколько видов патогенных риккетсий, и в связи с этим, если обнаружена ДНК этого возбудителя, у человека есть риск развития риккетсиоза, который может проявляться характерной для него сыпью и повышенной температурой. В первом полугодии мы обследовали уже 2268 клещей, доставленных в лабораторию со всей Латвии. В прошлом году за этот период их число было меньше - 2018. Количество обследованных у нас клещей, возможно, и растет потому, что люди используют возможность удалять клещей в филиалах отбора образцов", — рассказала Стороженко.

Работникам филиалов отбора образцов чаще всего приходится удалять клещей по выходным, и в основном люди обращаются за помощью в случаях, если необходимо удалить клеща у ребенка или людей старшего возраста, у которых кожа уже не такая эластичная и удалить клеща особенно трудно.

Пациенты хотят, чтобы клеща удалил медработник, так как эту процедуру лучше доверяют профессионалам из соображений безопасности, а также из-за боязни прикоснуться к клещу. Большинство клиентов не уверены, что своими силами вынут клеща полностью, - сделают ли все правильно. Рекомендуется снятого клеща также проверить, но это не обязательно.

Из-за спроса жителей предполагается, что вскоре во всех филиалах Центральной лаборатории, не только в Риге, появится возможность снять клещей. Клещи активизируются, как только температура воздуха превышает +3..5 °C, поэтому услуга по их удалению в лаборатории будет предоставляться круглый год.

Более подробная информация и адреса филиалов доступны на сайте laboratorija.lv.