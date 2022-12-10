Центральное рождественское освещение обойдется Риге в 204 000 евро

Центральное рождественское световое оформление обойдется столице более чем в 200 000 евро, и его воплотит ООО First Sevice, работающее под брендом December design.

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Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, начинается установка световых объектов на "Тропе рождественских огней" у канала, которые будут радовать посетителей уже со следующих выходных.

"Тропа рождественских огней" задумана как новинка и сюрприз этого года.

Прогуливаясь по этой дорожке, жители и гости города смогут увидеть сияющие световые объекты под звуки знакомых мелодий. Тропа будет открыта до середины января.

Согласно информации, имеющейся в архиве агентства LETA, представители вышеупомянутого бренда устанавливали световые объекты в нескольких самоуправлениях Латвии. Одним из наиболее известных объектов стал установленный в Огре световой объект "Вифлеемская звезда", созданный дизайнером Кристапом Штобисом и ставший самой крупной цельной рождественской конструкцией в странах Балтии.

По информации Firmas.lv, ООО First service зарегистрировано в 2017 году. Основной капитал компании составляет 2800 евро. В прошлом году компания работала с оборотом 740 000 евро и убытками более 22 000 евро.

99,96% долей капитала компании принадлежат Элине Штобе, а 0,04% - Кристапу Штобису.