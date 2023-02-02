Центральную избирательную комиссию возглавит Кристине Саулите

Сейм утвердил в должности председателя Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите — бывшего руководителя Всемирного объединения свободных латышей.

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За Саулите проголосовали 68 депутатов, против были 6 парламентариев от "Латвии на первом месте", не голосовали 16 депутатов — преимущественно от Союза "зеленых" и крестьян и "Латвии на первом месте".

Саулите имеет опыт работы на руководящих должностях в нескольких частных компаниях, например, она была региональным менеджером Rogerseller Myhill и генеральным директором и менеджером совместного предприятия национального уровня CDG Group, гласит резюме, опубликованное на сайте Сейма.

Новый руководитель ЦИК получил образование инструктора по деловым отношениям в The Coaching Institute или Учебном институте деловых отношений и в настоящее время изучает право в Рижском юридическом колледже. Также в 2012 году Саулите получила образование в области управления бизнесом и стратегии в Сиднейском отделении Гарвардской школы бизнеса.

В четверг, 2 февраля, парламент должен также проголосовать за кандидатов, представленных партиями, представленными в Сейме, на семь других вакантных должностей для формирования нового состава ЦИК.

Согласно закону, ЦИК состоит из девяти членов — председатель и семь членов избирательной комиссии избираются Сеймом, а один член избирается Верховным судом на его пленарном заседании из числа судей.

Напомним, что карьера предыдущей главы ЦИК Кристины Берзини завершилась скандалом. В ноябре прошлого года Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) задержало Кристину Берзиню. Затем KNAB обратился в Сейм с просьбой обеспечить отстранение от должности. Берзиня заявила, что не хочет баллотироваться на второй срок в качестве главы.

Берзиня была задержана в рамках уголовного дела о неких закупках ЦИК. Речь шла об уголовном деле в отношении информационно-технологической компании SOAAR, выигрывавшей в последние годы крупные закупки ЦИК и других госучреждений.