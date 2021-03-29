Центристская организация, приоритет — экономика: Вячеслав Домбровский создает новую партию

В понедельник депутат Сейма, в прошлом один из лидеров "Согласия" и экс-министр экономики и образования и науки Вячеслав Домбровский объявит о создании новой политической организации "Республика 2030". Это уже третий политический проект, который анонсирован с начала года с прицелом на прохождение его участников в Сейм.

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"Мы выдвигаем на государственном уровне цели, способные объединить всех жителей Латвии. Вместе с предпринимателями, самыми яркими академическими умами, чиновниками с государственным мышлением и активными представителями общества мы создадим видение развития предприимчивого латвийского государства", — говорится в манифесте организации "Республика 2030".

По словам Вячеслава Домбровского, имеющего докторскую степень по экономике, главным приоритетом государства должно быть экономическое развитие. "Наша цель — стать за двадцать лет одной из самых развитых стран мира. При нынешних темпах развития этого не произойдет даже за сто лет. К 2030-му году мы должны достигнуть лидерства в регионе, оставив далеко позади Литву и Эстонию", — отметил Домбровский в разговоре с DELFI.

"Республика 2030" намерена сосредоточить внимание на увеличении экспорта товаров и услуг — как минимум на 50% к 2026 году, привлечь крупные иностранные инвестиции в региональные промзоны, а также создать региональный кластер передового опыта высшего образования, чтобы в 2030 году в Латвии училось 50 тысяч иностранных студентов. Среди других приоритетов организации: развитие отрасли медицинских технологий и экспорта услуг здравоохранения, позиционирование Риги как регионального центра экспорта бизнес-услуг.

Организация обещает придерживаться принципов равноправия. "Мы будем искать то, что объединяет общество, а не разделяет его. Мы должны создать партию, в которой и латыши, и нелатыши будут работать наравне. Все жители Латвии — наши, независимо от национальности, происхождения, пола или религиозной принадлежности", — указал в разговоре с DELFI Вячеслав Домбровский.

Помимо экономиста Домбровского, выступавшего на прошлых парламентских выборов локомотивом списка партии "Согласие", среди учредителей организации числится бывший министр сообщения Анрийс Матисс (ранее также баллотировался от "Единства" и "Согласия"), специалист по маркетингу и коммуникациям Сергей Анцупов, экономист Сергей Губин (на муниципальных выборах в Риге баллотировался по спискам "Согласия"), бывший директор Госканцелярии Элита Дреймане, бывший заместитель госсекретаря Министерства финансов Александр Антонов и другие.

"Республика 2030" позиционирует себя как центристская "открытая организация". Чтобы зарегистрировать брэнд как политическую партию и участвовать в парламентских выборах, ей потребуется привлечь в свои ряды не менее 500 граждан Латвии старше 18 лет. Сделать это нужно в самое ближайшее время: по закону, претендовать на депутатские мандаты смогут только те партии, которые созданы хотя бы за год до дня голосования.

Игра не в одиночку

"В обществе никогда не бывает спроса на какую-либо конкретную партию, но избиратель прекрасно способен оценить предложение политиков", — отметил в разговоре с DELFI социолог Айгар Фрейманис.

По мнению эксперта, Вячеслав Домбровский теоретически может надеяться на распадающийся электорат "Согласия", однако этот электорат достаточно консервативен, и придется приложить немало усилий, чтобы переориентировать его с нынешних лидеров Ушакова и Урбановича. "Это, конечно, не невозможно, но требует серьезной работы", — заметил Айгар Фрейманис.

Политолог Ивета Кажока считает, что пока слишком рано оценивать шансы Домбровского: неясно, какие люди войдут в состав организации, какие идеи она будет продвигать. При этом эксперт допускает, что для участия в выборах Домбровскому понадобится искать партнеров и среди других партий, чтобы общим списком преодолеть пятипроцентный барьер.

На проблемы с поиском сильной команды и эффективного менеджмента указал и социолог Айгар Фрейманис. По его мнению, сам экономист Домбровский слабо ассоциируется с процессом партийного строительства, следовательно, ему потребуется помощь.

"Республика 2030" — не единственный политический проект, который готовится к старту. В конце февраля другой независимый депутат Сейма Алдис Гобземс уже зарегистрировал свою партию "Закон и порядок" в Регистре предприятий. Его однопартийцами стали депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова, которые в разное время также баллотировались от партии "Согласие". В качестве своих ценностей партия называет крепкую семью, народ и государство, традиционные христианские ценности, а также "упорный труд за справедливое вознаграждение".

Третий политический проект под выборы обещает запустить бывший министр сообщения, а ныне обвиняемый по делу о цифровом телевидении Айнар Шлесерс. По словам опытного политика, успевшего за последние двадцать лет сменить не менее пяти партий, он ищет сотрудничества с людьми, которые верят в христианские и семейные ценности, хотят, чтобы "авиационная отрасль снова стала историей успеха", а Латвия благодаря сфере информационных технологий "стала новой Кремниевой долиной Европы". Среди других приоритетов: создать в Латвии "сильный банк национального развития" и наладить прагматичные отношения с соседними странами. При этом Шлесерс отрицает возможность присоединиться к партии Гобземса.

Следующие выборы в Сейм Латвии состоятся в октябре 2022 года.