Центры массовой вакцинации могут начать работу на Пасху
Foto: LETA

Учитывая грядущие поставки вакцин, крупные центры массовой вакцинации могут открыться уже на пасхальных выходных, сообщила глава Бюро вакцинации Эва Юхневича, передает LETA.

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Окончательное решение будет принято завтра или послезавтра, сказала Юхневича. Это будет зависеть от подтверждения запланированных поставок.

Общая мощность всех центров вакцинации должна составить от 100 000 до 150 000 прививок в неделю. До сих пор мощность вакцинации в Латвии составляла 55 000 прививок в неделю.

Одна бригада вакцинации планирует обеспечивать 400 прививок в неделю. В неё входит медик, вакцинирующий и регистратор. По словам Юхневичи, центры вакцинации будут работать по необходимости - если доступность вакцин будет больше, чем существующая мощность без центров вакцинации.

Как передает LTV, в Риге будут три крупных центра вакцинации - гастрономический павильон Центрального рынка, АТТА центр и выставочный зал на Кипсале. Минздрав планирует начать в них вакцинацию на пасхальные выходные. Их общая максимальная мощность должна составить 40 тысяч прививок в неделю.

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