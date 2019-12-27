Цены на электричество упали во всех трех странах

В ноябре цены на электроэнергию снизились во всех трех странах Балтии, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvenergo.

Дешевле всех платили жители Литвы - 44,70 евро за мегаватт в час, что меньше октябрьских расценок на 5%. Латвийские тарифы упали на 4% - до 45,26 евро. Больше всех платят жители Эстонии - 45,72 евро.

В то же время в системе "Nord Pool" средняя цена электроэнергии в ноябре выросла на 14% - до 42,15 евро, в то время, как в Северных странах цена выросла на 10%.

В ноябре хорошей новостью порадовало предприятие АО Sadales tīkls - с 1 января 2020 года могут снизиться тарифы на электричество за счет новых расценок.