Cert.lv: Латвия в прошлом году подверглись наибольшему количеству кибератак в ЕС

Больше всего кибератак в Европейском союзе (ЕС) в прошлом году было совершено против Польши и Латвии, сообщила в среду на пресс-конференции руководитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Байба Кашкина, ссылаясь на данные Cert-EU.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В прошлом году с начала войны в Украине атакам подверглись 23 страны ЕС, в том числе 22% кибератак было совершено на Польшу, 16% - на Латвию, по 8% - на Эстонию и Литву, по 6% - на Чехию и Германию.

По словам Кашкиной, согласно мониторингу "Microsoft" за мировым киберпространством с начала войны в Украине атаки на Латвию составили около 4% общего числа, и по этому показателю она занимает 4-е место в мониторинге "Microsoft".

Руководитель Cert.lv отметила, что киберпространство Латвии не слабее, чем у соседних стран, но необходимо принимать во внимание и политический контекст. Прошлый год был очень интенсивным, динамичным и сложным с точки зрения защиты киберпространства, став серьезным испытанием на его устойчивость, подчеркнула Кашкина.

В государственном секторе в прошлом году было зарегистрировано в четыре раза больше атак, чем в 2021 году, однако крупных инцидентов с серьезными последствиями не произошло.