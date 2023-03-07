Cert.lv: в киберпространстве Латвии год начался относительно спокойно

В киберпространстве Латвии год начался относительно спокойно, заявила во вторник в интервью программе TV3 "900 секунд" руководитель латвийского учреждения по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert.lv Байба Кашкина.

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"Первые месяцы года по сравнению с прошлым годом были достаточно спокойными ", - сказала Кашкина.

При этом она подчеркнула, что сбои доступа, или DDoS-атаки, по-прежнему происходят, но пользователи интернета их не ощущают благодаря работе, вложенной в прошлом году в укрепление киберпространства.

Кашкина также отметила, что необходимы неустанная осторожность и внимание. "Дыры, конечно, есть. К сожалению, стопроцентная защита от атак невозможна", - указала она.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета, в его задачи входит отображение общей картины происходящего в электронном информационном пространстве, оказание поддержки в предотвращении инцидентов безопасности в сфере информационных технологий или координация их предотвращений в латвийских зонах IP-адресов и в зоне доменных имен ".lv".