Цесисскую школу-интернат Bērzaine перестроят под детский сад

В бюджете Цесисского самоуправления на этот год предусмотрены средства для перепрофилирования школы-интерната Берзайнского центра развития начальной школы на четыре группы детского сада. Об этом сообщил в интервью агентству LETA председатель Цесисской думы Янис Розенбергс.
Относительно общего спроса на дошкольное образование глава муниципалитета подчеркнул, что Цесисская дума внимательно следит за формированием очередей в детский сад и возможностью ее прогнозирования как минимум на два года вперед.
По словам мэра Цесиса, если фирма Siguldas būvnieks построит дома, то придут семьи, которым понадобится детский сад.
В школах и детских садах Цесисского края сейчас числятся 6500 детей, половина из них учится в Цесисе. При этом городские школы заполнены полностью. Есть школы, где классы укомплектованы даже на два года вперед.
"Поэтому мы смотрим, как можем расширить возможности обучения в Цесисе — не за счет строительства новых зданий, а за счет перепрофилирования уже существующих. У нас в регионе есть несколько специальных учебных заведений, один из вариантов - преобразование Лесной школы (Берзайнский центр развития начальной школы) в классическую начальную школу с инклюзивными программами", — объясняет Розенбергс.
Говоря о сети школ в целом по краю, глава Цесисского самоуправления подчеркнул, что угрозы закрытия какого-либо учебного заведения пока нет. Дискуссия может касаться только уровня образования — основного, начального или среднего.
"Дискуссия еще будет, но могу с уверенностью подтвердить, что ни одно учебное заведение мы не ликвидируем. То, что специальное учебное заведение нужно в нашем регионе, сомнений не вызывает", — убежден мэр Цесиса.