Cезон ям открыт: в феврале количество заявок о повреждении автомобилей выросло в пять раз

В феврале количество обращений за возмещением КАСКО в связи с повреждением автомобиля из-за плохого дорожного покрытия и выбоин увеличилось почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма возмещения составляет 500 евро, свидетельствуют данные страховой компании BALTA.

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"Февраль и март традиционно являются месяцами, когда образовавшиеся во время оттепели ямы портят день не одного водителя, срывая и намеченную поездку, и нанося внушительный удар по кошельку. К сожалению, для Латвии в этом нет ничего нового, но февраль этого года отмечен в негативном смысле особо: в этом году количество таких заявок уже увеличилось почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. И, поскольку сейчас только середина февраля, ожидается, что и сезон ям по-настоящему еще только начнется", — предупреждает руководитель управления Транспортных продуктов и подписания рисков BALTA Кристапс Лиецинекс.

Общая сумма заявленных в этом году компенсаций уже перевалила за 130 000 евро и продолжает стремительно расти. Аналогичная ситуация была и в 2019 году, когда в феврале количество автомобилей, поврежденных из-за плохого дорожного покрытия, росло так же быстро.

Традиционно наибольшее количество заявок приходится на Ригу.

При заезде в яму чаще всего страдают автомобильные шины и диски. В особо неудачных случаях повреждается шаровая опора или рулевой палец. В среднем убытки составляют 500 евро, однако, в зависимости от серьезности происшествия они могут намного больше. "Самое дорогое" попадание в яму в истории BALTA было, когда у автомобиля было пробито заднее колесо, в результате чего машина попала в аварию, а стоимость устранения повреждений достигла 50 590 евро.

Хотя в основном аварии из-за ям не опасны, все же бывают ситуации, когда в таких случаях здоровье и жизнь водителя и других участников дорожного движения подвергаются опасности. С другой стороны, более мелкие повреждения не всегда выявляются на месте — многие водители замечают дефекты, продолжая движение по дороге или позже, обращаясь в автосервис. Однако в конечном итоге это означает финансовые потери для автовладельца.

"Следует учитывать, что и в автосервисах сейчас наблюдается рост цен, в результате чего такие незапланированные траты могут создать существенную брешь в бюджете водителя. Конечно, финансово более защищены автовладельцы, оформившие на автомобиль страхование КАСКО. Если машина повреждена, а полиса КАСКО нет, то автовладелец для взыскания компенсации имеет право обратиться в учреждение, отвечающее за содержание конкретной дороги. Однако наш опыт показывает, что это означает долгое судебное разбирательство", — говорит Кристапс Лиецинекс.