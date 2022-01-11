Чайный гриб против Covid-19 и миокардит у привитых детей: ZVA опровергло ложные заявления врача

Опубликованное в социальных сетях видео с интервью с врачом Латвийского центра морской медицины Гунтой Вилере. Государственное агентство лекарств (ZVA) обращает внимание на то, что в интервью предоставлена вводящая в заблуждение и ложная информация.

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По этой причине ZVA опровергает фактами некоторые прозвучавшие в видео ложные утверждения. Например, в ролике врач заявила, что инфекционные заболевания можно лечить чайным грибом. Этому нет научных доказательств. Чайный гриб не содержит ни одного лечебного (активного) вещества, которое могло бы предотвратить заражение Covid-19 или серьезное течение этой болезни, а также защитить от ВИЧ/СПИД или любого другого инфекционного заболевания.

Кроме того, в одобренных Евросоюзом вакцинах Pfizer/BioNTech и Moderna нет пикового белка или других частиц вируса, как утверждает Вилере. Частицы пикового белка входят в состав вакцины Novavax.

Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что высокие уровни антител, которые обычно достигаются в организме человека вскоре после вакцинации или ревакцинации, значительно снижают риск заражения вариантом "омикрон", подчеркивает ZVA.

В свою очередь, клеточный иммунитет, который обеспечивает вакцинация, эффективно действует против тяжелого течения коронавируса. Также обоснованы рекомендации специалистов о первичной вакцинации еще не привитых людей и ревакцинации. В то же время ZVA напоминает, что в Латвии доминирующим штаммом коронавируса является вариант дельта.

Вилере в видеоролике также указала на то, что у детей из возрастной группы 5-11 лет возможна побочная реакция в виде миокардита. В ZVA подчеркивают, что исследования показывают: миокардит встречается в этой возрастной гораздо реже, чем в других. В свою очередь, коронавирус вызывает серьезные и долгосрочные осложнения, например, мультисистемный воспалительный синдром, поэтому соотношение пользы и риска вакцины в этой группе убедительно положительное и эксперты рекомендуют прививать детей.

Кроме того, побочные эффекты после вакцинации в большинстве случаев легкие и проходят в течение двух-трех дней. Согласно результатам исследований, побочные эффекты после третьей дозы вакцины похожи на реакцию организма, которая проявляется после получения первой и второй дозы.

ZVA напоминает, что все зарегистрированные до сих пор вакцины от Covid-19 обеспечивают высокий уровень защиты от заболевания и тяжелого течения болезни. Кроме того, все вакцины "обучают" иммунитет человека распознавать пиковый белок и уничтожать вирус как можно скорее, используя различные иммунные механизмы. Таким образом, преимущества вакцин перевешивают все возможные риски.