Чакша: больше всего проблем с переходом на латышский у школ Даугавпилса, Резекне и Риги

Самые большие проблемы с обеспечением перевода школ на государственный язык — в Даугавпилсе, Резекне и Риге, рассказала в интервью Латвийскому радио министр образования Анда Чакша ("Новое Единство").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее мнению, после смены правительства важно продолжить начатые в образовании реформы, потому что они направлены на улучшение качества образования. Сейчас ряд исследований показывает, что результаты образования существенно ухудшились, и надо работать над тем, чтобы это исправить.

Работать должны и самоуправления — до сих пор не везде удалось упорядочить сеть школ и решить другие вопросы, связанные с качеством образования. Именно самоуправления, напомнила Чакша, отвечают за распределение дотаций на образование.

Чакша признала, что с переводом школ на латышский язык есть проблемы, и педагогам не была оказана достаточная поддержка для освоения языка на должном уровне, но сейчас для этого есть различные инструменты и программы. В то же время Служба качества образования продолжит проверки педагогов и их уровня владения языком.

Некоторые школы, отметила Чакша, подготовились к переходу на латышский лучше, а некоторые хуже. Самые большие проблемы — в Даугавпилсе, Резекне и Риге.