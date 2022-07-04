Чакша: государство должно компенсировать лекарства людям с депрессией

Повышение уровня компенсаций лекарств для пациентов с депрессией должно быть поддержано. Своим мнением с агентством LETA поделилась член комитета Сейма по социальным и трудовым вопросам и бывшая министр здравоохранения Анда Чакша ("Новое Единство").

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Депутат признала, что не ознакомилась с призывом Латвийской ассоциации психиатров предоставить в 2023 году дополнительный миллион евро на терапию пациентов с депрессией — но в целом согласна с тем, что лекарства для пациентов с депрессией должно оплачивать государство.

Пациенты с депрессией часто не могут ходить на работу, если у них нет лекарств или если медикаменты связаны с существенными расходами, объяснила Чакша. " При этом побочными эффектами депрессии нередко становятся алкоголизм или другого рода зависимости, и есть много других причин, почему эти лекарства должны быть в системе компенсируемых лекарств", — добавила экс-министр.

По словам Чакши, "депрессии отдается роль пасынка", хотя для некоторых пациентов с таким диагнозом лекарства — средство, необходимое для выживания.

Уже сообщалось, что Латвийская ассоциация психиатром запросила миллион евро на обеспечение своевременной терапии для латвийских пациентов с депрессией.

Депрессия — распространенная по всему миру болезнь, с ней сталкиваются около 280 миллионов человек. Это также частое заболевание в Латвии — здесь депрессия есть примерно у 7% населения в возрасте от 15 до 64 лет.

Учитывая рост числа пациентов с депрессией во время пандемии и происходящее в связи с войной в Украине, для того, чтобы решить проблемы недоступности терапии и увеличить лимит компенсаций с 75% до 100%, в том числе для новых препаратов для лечения депрессии, в 2023 году в бюджете Минздрава понадобится дополнительный миллион евро.