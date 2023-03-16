Чакша: не все учебные материалы будут готовы и к началу следующего учебного года

Даже в начале следующего учебного года не все учебные пособия, необходимые для внедрения нового образовательного стандарта, будут готовы. Об этом сегодня в программе Латвийского радио Krustpunkts сообщила министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

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Материалы в разработке — не хватает методистов

Говоря о нагрузке на педагогов, министр считает, что на нее влияет именно недостаточная обеспеченность методическими материалами, в результате чего учителям приходится выделять по четыре-пять часов на подготовку урока.

В худшем положении — учителя латышского языка, у которых есть только часть учебных материалов, но и имеющиеся нужно совершенствовать. Также по-прежнему ведется работа по разработке учебных материалов по химии и биологии, сообщила Чакша.

Она признает, что в стране не хватает методистов, которые могли бы разрабатывать учебные пособия в сотрудничестве с учеными. Для этой цели планируется обеспечить финансирование в рамках национальной исследовательской программы. Министр отметила, что можно переводить и адаптировать учебные материалы из других стран, но должны быть и профессиональные люди, которые готовят учебные материалы для латышского языка и истории Латвии.

Кроме того, даже если цифровые учебные материалы, подготовленные авторами издательств, уже готовы, у школ нет денег на их покупку. В госбюджете на этот год предусмотрено незначительное увеличение средств на закупку учебных материалов, сказала политик.

Французскому и немецкому могут обучать иностранные студенты

Говоря о возможностях изучения иностранных языков, Чакша сообщила, что беседовала с посольствами Германии и Франции о привлечении преподавателей и повышении квалификации преподавателей обоих иностранных языков.

Министр отметила, что немецкому и французскому языкам в школах могли бы обучать и иностранные студенты, которые учатся в Латвии. В школах, находящихся вблизи границы с Литвой, может быть организовано обучение литовскому и польскому языкам, а в школах около эстонской границы — изучение эстонского и финского языков.

Министр выразила надежду, что учителя русского языка пройдут переквалификацию, чтобы иметь возможность преподавать другой официальный язык Европейского Союза (ЕС). Также она предполагает, что для преподавания иностранных языков в школе можно будет привлечь филологов, которые после окончания курса педагогики будут готовы обучать школьников.

Русский больше не сможет быть вторым иностранным

Как сообщалось ранее, с 2026/2027 учебного года Министерство образования и науки (МОН) планирует обязать школы преподавать в качестве одного из иностранных языков официальный язык ЕС или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования. Это означает, что в школах больше нельзя будет изучать русский язык как второй иностранный.

В министерстве считают, что эти изменения поспособствуют полноценному включению молодежи в европейское образовательное пространство и изучению официальных языков ЕС, что откроет более широкие возможности трудоустройства в ЕС и за его пределами.

Согласно проведенному в 2021 году опросу школ о языковом предложении, почти половина латвийских школ не предлагает выбора — в более чем 300 школах учащимся в качестве второго иностранного преподается только русский язык.