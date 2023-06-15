Чакша: OECD считает, что для качественного образования нужна упорядоченная сеть школ
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) признали, что упорядоченная школьная сеть является важным фактором в обеспечении качественного образования, и на основе данных моделируется ее потенциальное развитие в Латвии, сообщила агентству LETA министр образования и науки Анда Чакша после встречи с представителями OECD.

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В Министерстве образования и науки заявили, что на этой неделе, с 12 по 14 июня, представители OECD оказывали ведомству поддержку в вопросах анализа данных во время очных визитов. Целью визита было улучшение мониторинга качества образования и укрепление подхода, основанного на данных, создавая эффективную и устойчивую сеть общеобразовательных школ.

На рабочих семинарах эксперты OECD продемонстрировали опыт образовательной политики на основе данных из стран-членов организации, чтобы вместе с представителями Минобразования углубленно изучить ситуацию Латвии в направлении реорганизации школьной сети.

Руководитель рабочей группы по школьной сети Минобразования Рамона Уртане отметила, что накопленный OECD опыт анализа и моделирования школьной сети в нескольких странах позволяет Латвии понять, как школьная сеть может трансформироваться в течение пяти лет и через десять лет после принятия решения.

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