Чакша: повышение тарифов на услуги больниц не решит проблем с расходами

Повышение тарифов на медицинские услуги не решит трудности больниц с покрытием быстрорастущих расходов, заявила агентству LЕТА заместитель председателя комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Анда Чакша.

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Например, если цены на энергоресурсы вырастут на 30%, то одной больнице потребуется финансовая помощь в размере 30%, а другой больнице может понадобиться 50%, и это нельзя изменить одним конкретным тарифом, пояснила Чакша. Также невозможно спрогнозировать, на сколько увеличатся расходы, поэтому поэтому невозможно определить, на сколько следует увеличить тариф.

Однако решение обязательно нужно искать, ведь затраты на энергоресурсы в больницах связаны с тем, как они смогут оказывать услуги, подчеркнула политик. Министерству здравоохранения следует говорить с представителями больниц — возможно, в какой-то из них можно провести утепление, а также рассмотреть возможности перехода на альтернативные источники энергии — солнце или ветер.

Поэтому необходимо найти индивидуальное решение для каждой больницы. По словам Чакши, также потребуется поддержка больниц из государственного бюджета.

В условиях стремительного и пока непредсказуемого роста цен на энергоносители больницы предупреждают о неизбежных сложностях с покрытием быстрорастущих расходов.

Латвийское общество больниц обращает внимание на то, что стремительный и пока непредсказуемый рост цен на энергоносители может негативно сказаться на работе больниц и уходе за пациентами. Организация уже обращалась в Минздрав с просьбой пересмотреть тарифы на медицинские услуги и найти возможность их повышения, но получила ответ, что повышения тарифов не планируется.