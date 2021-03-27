"Час Земли": в Риге выключат освещение памятника Свободы и Вантового моста

Во время проводимой Всемирным фондом дикой природы акции "Час Земли" в субботу, 27 марта, с 20:30 на один час будет символически выключено декоративное освещение памятника Свободы и Вантового моста, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.

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В это время будет выключено также освещение фасада Ратуши, Дома Черноголовых и кинотеатра Splendid Palace.

Этим символическим шагом Рига продемонстрирует солидарность со многими другими мировыми столицами, чтобы показать единство и заинтересованность в разрешении климатического кризиса.

В этом году основной темой "Часа Земли" является утрата биоразнообразия и призыв к незамедлительным действиям по сохранению и восстановлению природы.

Ежегодно "Час Земли" объединяет миллионы выступающих за защиту окружающей среды людей, предприятий и организаций из более чем 180 стран и территорий.