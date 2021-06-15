Чаще всего Covid-19 "привозят" в Латвию из России

На прошлой неделе в Латвии констатирован 21 случай инфицирования людей за границей. За последние шесть недель было зафиксировано 127 таких случаев. На первом месте по ввозным случаям — путешественники из России, на втором месте — из Германии, третье место делят путешественники из Турции и Швеции.

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Уже две недели подряд стремительно снижается заболеваемость Covid-19 как в Латвии, так и в других странах ЕС, подчеркнул директор Департамента анализа и профилактики риска заболеваний Центра контроля и профилактики заболеваний Юрий Первощиков, сегодня на пресс-конференции, посвященной кампании #CeļoApdomīgi.

В России на прошлой неделе наблюдалось ежедневное увеличание заболеваемости коронавирусом, показатели приблизились к февральским. Москва показала максимальный прирост заболеваемости за 2021 год, сообщало DW. В столице России до 20 июня ужесточены ограничения. С понедельника после 11-дневного роста заболеваемость в России, по информации "Коммерсантъ", кривая заболеваемости все же пошла вниз.

В целом в мире, по словам Юрия Перевощикова, ситуация очень разнится по странам, и прежде, чем отправиться в путешествие нужно обязательно ознакомиться со свежей статистикой и с теми ограничениями, которые действует в соответствующих государствах. В регионах Южной Америки и Южной Африки заболеваемость стремительно растет, что объясняется и сезонными особенностями. Об этом надо помнить, отправляясь в дальние путешествия.

"Есть надежды, что может быть в течение шести месяцев, может быть в течение года эпидемия будет побеждена именно благодаря вакцинации. Пока болезнь актуальна и вирус распространен во многих странах, нужно быть бдительными и делать все, чтобы защитить себя и окружающих от инфицирования", — отметил Перевощиков.