Чаще всего с оплатой потребительских кредитов опаздывает молодежь

По данным Бюро кредитной информации, чаще всего сроки выплаты потребительского кредита не соблюдают молодые люди в возрасте от 18 по 25 лет - выплата не производится своевременно в 19,4% договоров. Так как у одного молодого человека может быть сразу несколько кредитов, то с выплатой запаздывает каждый четвертый заемщик в этой возрастной группе.

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"Как и в любой возрастной группе в том числе и среди молодежи есть сознательные плательщики, которые используют заем для оплаты курсов, образования, покупки компьютерной техники и так далее, однако именно в этой группе также больше всего тех, кто опаздывает с оплатой ежемесячных платежей. Так как финансовые возможности молодежи ограничены, то они, как правило, берут кредиты сразу в нескольких местах и порой не справляются с платежами, не осознавая, что это может оставить долгосрочные последствия", - говорит член правления Бюро кредитной информации Интарс Микельсонс.

Одной из причин легкомысленного поведения молодежи является тот факт, что молодые люди, как правило, занимают небольшие суммы и на короткий срок. Однако на кредитный рейтинг заемщика влияет не только сумма кредита, но также ответственное поведение. Необдуманные действия могут привести к тому, что в будущем получить кредит на уже более серьезные цели - например, на покупку автомобиля или жилья - может быть проблематично.

Впрочем, есть и хорошие новости. Согласно опросам банков, образованность молодежи в сфере финансов с каждым годом улучшается и примерно 70% молодых людей частично или полностью планируют ежемесячные расходы. Кроме того, увеличивается количество молодых людей, которые регулярно и целенаправленно следят за своими тратами.