Чаще всего жители заражаются коронавирусом от членов семьи, реже - на работе

На прошлой неделе по сравнению с позапрошлой число новых случаев Covid-19 выросло на 12,5%, со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний сообщает LETA.

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Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, на прошлой неделе ежедневно регистрировалось в среднем по 620 новых случаев, что на 69 случаев больше, чем на позапрошлой неделе. Удельный вес положительных тестов вырос с 8,4% до 8,6%.

Заболеваемость коронавирусом продолжает постепенно расти, охватывая все большую территорию и приближая Латвию к среднему показателю в странах ЕС. Одновременно растет число краев и городов, где кумулятивная заболеваемость превышает 100 случаев на 100 тысяч жителей. На данный момент это 94 территорий, тогда как неделю назад их было 76.

Самый стремительный рост заболеваемости зафиксирован в Латгале и Риге. Увеличивается число инфицированных и в Земгале. Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней в Латвии составляет 426,7 случаев на 100 тысяч жителей приближается у средневропейскому показателю - 473.

В ходе эпидемиологического расследования, только в 45% случаев была возможность проследить цепочку передачи инфекции и установить связь с другими случаями Covid-19. Из выявленных случаев чаще всего люди заражались дома - либо от членов семьи, либо от тех, с кем живут.

С 6% до 17% выросла заболеваемость в центрах социального ухода - заболевали как клиенты, так и работники. В то же время немного снизилось число тех людей, которых заразились на рабочем месте. В свою очередь, неполных 12% случаев заражения произошли в медицинских учреждениях.

Количество госпитализированных пациентов в течение недели выросло на 17%, в день в среднем в больницы поступало по 73 человека, что на 11 пациентов больше, чем на позапрошлой неделе.