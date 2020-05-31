Часть региональных автобусных маршрутов перейдут в руки подозреваемого в коррупции Брандавса

Значительная часть региональных автобусных маршрутов перейдет в руки бизнеса, связанного с Александром Брандавсом, задержанным борцами с коррупцией в марте прошлого года, сообщает передача TV3 “Nekā personīgā”. Предприятие SIA “Sabiedriskais autobuss” выиграло конкурс по обеспечению общественного транспорта в следующие 10 лет, общая сумма договоров которого может превысить полмиллиарда евро.

Александр Брандавс стал успешным бизнесменом примерно в то же время когда присоединился к “Латвийской Первой партии” под руководством Айнарса Шлесерса. Бывший дирижер занялся пассажирскими перевозками и в конце 90-х стал руководителем и владельцем SIA “B - Bus”. Его фирма смогла получить внушительный, но невыгодный рижанам заказ на пассажирские микроавтобусные перевозки в Риге. Незадолго до конкурса имя Брандавса исчезло из списка владельцев, но журналисты Nekā personīgā выяснили, что именно он получал выгоду все эти годы.

В марте прошлого года Брандавса в аэропорту задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Стражи порядка считают, что бенефициар B - Bus и Rīgas mikroautobusu satiksmes Брандавс с 2016 по 2018 год давал предпринимателю Марису Мартинсонсу ежемесячные платежи размером в 25 000 евро для дальнейшей передачи денег должностным лицам Рижской думы, чтобы те работали в его интересах. Расследование KNAB продолжается, Брандавс в нем остается подозреваемым.

Однако это не помешало предприятию Sabiedriskais autobuss, принадлежащему B - Bus, получить государственный заказ на 74 млн евро, в рамках которого государство субсидирует пассажирские перевозки. Согласно результатам конкурса, Sabiedriskais autobuss будет обслуживать четыре участка государственной сети общественных автобусов.

Nekā personīgā отмечает, что Дирекция автотранспорта многократно штрафовала предприятия Брандавса. Например, дирекция передала полиции информацию о манипуляциях с билетами для инвалидов в рижских маршрутках, однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело. В других предприятиях B - Bus также были констатированы регулярные нарушения. Например, Migar и Ekspress- Ādaži за два года были оштрафованы пять раз.

“Если мы говорим о Sabiedriskais autobuss, то предприятие стартует как юридическая единица и у нас нет юридического основания исключить это предприятие”, - сказал председатель правления Дирекции автотранспорта Кристианс Годиньш.

Участника можно исключить из конкурса, если у него отнята лицензия перевозчика или налоговый долг перед государством. Хорошая репутация не была критерием в этом конкурсе. Sabiedriskais autobuss не является членом Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Ни эта, ни другие предприятия Брандавса не были приняты в ассоциацию из-за плохой репутации. Президент ассоциации Иво Ошениекс обратил внимание журналистов на участок сети Салдуса и Кулдиги, который обслуживает Sabiedriskais autobuss.

“Через некоторое время после начала работы этого перевозчика существенно выросло число пассажиров на рейсах и доходы с маршрутов выросли. Мы обратились в Дирекцию автотранспорта с просьбой это проверить”, - сказал Ошениекс.

Sabiedriskais autobuss вновь выиграл конкурс в Салдусе и Кулдиге, так как смог предложить автобусы, приспособленные к перевозке инвалидов и автобусы на водородном топливе. Однако предложение виртуально, так как самому предприятию ничего не принадлежит. В свою очередь, материнская компания B - Bus до объявления конкурса принадлежала бельгийской фирме B International, в которой выгодоприобретателем сначала был сам Брандавс, а потом стал его отец Леон. Новый владелец B - Bus - PTC Consulting Limited. Это ирландская фирма-“почтовый ящик”, зарегистрированная девять месяцев назад с основным капиталом 100 евро. На следующий же день после объявления результатов конкурса B - Bus заложила свои доли в пользу этой фирмы на сумму 40 млн евро. Журналистам не удалось выяснить подробностей этой сделки, так как выгодоприобретатель PTC Consulting Limited Виталий Комар не был на рабочем месте и не отвечал на звонки.

В свою очередь, Профсоюз работников общественных услуг и транспорта обеспокоен низкими зарплатами сотрудников Sabiedriskais autobuss и возможной нечестной конкуренцией. Организация написала по этому поводу письмо Дирекции автотранспорта, министру сообщения и премьер-министру.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) потребовал у министра сообщения Талиса Линкайтса (НКП) предоставить информацию о влиянии закупки на государственный бюджет. Кариньш допускает, что правительство может не проголосовать за предоставление финансирования на такую закупку.

“Хочу напомнить, что правительство никакие деньги не утвердило и ничего не решило. Я жду объяснений министра сообщения о ходе конкурса”, - сказал Кариньш.

Жалобы на конкурс подали сразу несколько претендентов, это значит, что Дирекция автотранспорта ещё нескоро сможет заключить договор. Министр сообщения Талис Линкайтс вопреки своим предвыборным заявлениям, пока не выступил ни с одним предложением о том, как улучшить закон о закупках. На данный момент поправки предлагает Министерство финансов. Согласно им, государственные заказы нельзя будет отдавать предприятиям, оказывающим некачественные услуги.