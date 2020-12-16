Частные клиники, скорее всего, не смогут выделить персонал на борьбу с Covid-19

Частные клиники готовы принять участие в борьбе с Covid-19, но сомневаются, что смогут помочь государственному сектору медицины с персоналом. Латвийская ассоциация молодых врачей считает, что медперсонал частных клиник может пригодиться медучреждениям, у которых нет опыта лечения пациентов Covid-19, сообщает LSM.

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Министерство здравоохранения и Национальная служба здравоохранения призвали на помощь в борьбе с Covid-19 частные клиники. Продекан Университета им. Страдиня Дауга Бехмане поддерживает эту инициативу, ведь уже сейчас оплаченные государством услуги предоставляют частные учреждения.

До сих пор частные медучреждения проводили анализы на Covid-19, а также обеспечивали уход за больными на дому. Сейчас государство просит выделить персонал для работы в государственных больницах.

Частные медучреждения сообщили LSM, что с последней просьбой могут возникнуть проблемы, так как им самим не хватает медиков. Глава Veselības centrs 4 Марис Ревалдс сказал, что врачи могут помогать больницам, если сами того хотят. Кроме того, сейчас обсуждается возможность обеспечить лечение пациентов Covid-19 в частных клиниках. “В некоторых это возможно. В тех, где есть инфраструктура больницы”, - указал Ревалдс. Кроме того, частные клиники готовы предоставить помещения вроде спортивных залов, если помещений больниц будет недостаточно.

Ревалдс считает, что частный сектор мог бы принимать большее участие в борьбе с Covid-19. До сих пор были продуктивные дискуссии об уходе за пациентами на дому и арендой оборудования. В свою очередь, представитель Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис считает, что привлечение персонала из частного сектора может пойти на пользу медучреждениям без особого опыта в лечении пациентов с коронавирусом, так как это упростит организацию работы.