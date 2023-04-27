Чей Пушкин? Стороны спорят, кому принадлежит памятник поэту в Риге

На этой неделе коалиция Рижской думы высказалась за перенос памятника русскому поэту Александру Пушкину, и принято решение определить возможные места, куда его можно переместить. Монумент в Риге был установлен незаконно, а кому он принадлежит, так до конца и непонятно.

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Как пишет Latvijas Avīze, в начале апреля русскоязычные активисты начали кампанию за сохранение памятника Пушкину, объявив на портале общественных инициатив Manabalss.lv сбор подписей. В марте Русский союз Латвии провел пикет перед зданием Рижской думы против "варварского" демонтажа скульптуры.

Однако решение столичного совета по памятникам о демонтаже нескольких монументов, в основном советской эпохи, в случае с памятником Пушкину основано не на том, что русский классик является врагом латышского народа. Дело в том, что в 2009 году памятник был установлен возле городского канала в большой спешке, фактически по политическим причинам, игнорируя установленные законом формальности.

На самом деле памятник был навязан Риге как подарок Москвы и принят в наивной надежде, что так она завоюет расположение большого восточного соседа и для нее откроется российский рынок.

Открытие памятника состоялось 22 августа 2009 года и уже тогда вызвало вопросы. Бывший глава Рижского строительного управления Андис Цинис тогда заявил, что установка скульптуры является незаконным, однако "в Риге полно незаконных памятников", приводит его слова Rus.LSM.lv. Цинис тогда состоял в Рижском совете по памятникам, который и утвердил установку Пушкина в парке Кронвальда.

Кроме того, памятник Пушкину не получил соответствующее разрешение от Государственной инспекции по защите памятников культуры, сообщил глава отдела культурных предметов Национального управления культурного наследия Янис Асарис.

"Учитывая, что парк Кронвальда — памятник архитектуры местного значения, сразу несколько учреждений не согласовали его установку. Они не сказали, что его нельзя где-то разместить, но посоветовали найти для него другое место. Конечно, его установка — ненормальная ситуация. Но тогда это идейно поддерживало руководство Рижской думы. Мы вели c ними переписку — у них было много аргументов в его защиту", — пояснил Асарис.

Несмотря на незаконность памятника Пушкину, все эти годы за ним ухаживает Рижское агентство памятников — хоть тут и называют монумент нелегальной постройкой.

Кому на самом деле принадлежит бронзовый Пушкин, неизвестно. Москва была готова юридически передать Риге монумент, а Рига была готова его принять и подписать документы. Однако нет никаких бумаг, подтверждающих, что это произошло. Автор скульптуры Александр Таратынов, ныне проживающий в Нидерландах, считает, что он является юридическим владельцем памятника, поскольку документов на монумент нет. По словам скульптора, он бы с удовольствием забрал памятник себе и добавил бы в свою коллекцию

"Если будет принято решение о его переносе — то хотелось бы, чтобы это место было достойным. И, конечно, я хотел бы согласовать его с художественной точки зрения. Если у меня будет возможность памятник забрать, я бы хотел его сохранить. Я проживаю в Голландии, и у меня тут есть арт-центр с парком скульптур. Может, потом его установят в другом месте. Я думаю, Пушкин этого заслуживает", — заявил Таратынов.

Куда будет перенесен памятник Пушкину, неизвестно. Ясно лишь то, что речь идет о переносе, а не демонтаже. Это в интервью Rus.LSM.lv подтвердил и столичный мэр Мартиньш Стакис. В то же время он считает, что скульптура была установлена в неудачном месте.

"Я никогда не перестану удивляться энтузиазму депутатов говорить о памятниках, для Риги это не проблема номер один. Место не самое успешное: два памятника рядом, почти рядом. Там недалеко памятник Судрабу Эджусу. И конечно, это подарок от посольства России — сегодня мы бы такой не приняли! Поэтому нужно найти место, куда его переместить. Это какой-то музей, или еще какое-то место, как нам посоветовало Агентство по памятникам. Я думаю, очень важно, что не идет речи о демонтаже, а о том, что его поставят в другое место. У тех, кому он важен, будет возможность его посетить", — подчеркнул Стакис.

Как сообщает Latvijas Avīze, к моменту вторжения России в Украину почти в 50 странах мира стояло около 670 памятников Пушкину. Примечательно, что многие из них были установлены в 21-м веке — на деньги России, при этом в местах, не имеющих никакого отношения к личности поэта. Русская культура и ее классики использовались российскими властями как средство "мягкой силы", чтобы взрастить благодатную почву для продвижения политических интересов Москвы.