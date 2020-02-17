Чековая лотерея: подано 9 млн чеков, VID доволен, "попалось" множество предприятий

С июля по декабрь прошлого года выплаченный в рамках чековой лотереи призовой фонд составил 138 800 евро, а в качестве дополнительных налоговых поступлений была получена вдвое большая сумма, сообщила журналистам руководитель отдела управления рисками налогового администрирования Службы госдоходов (VID) Наталья Филиппович.

Она подчеркнула, что лотерея помогает укрепить культуру уплаты налогов и способствует пониманию предприятиями необходимости декларировать налоговые обязательства. Таким образом, организация чековой лотереи в первые полгода оправдала себя.

В период с июля по декабрь прошлого года для участия в лотерее было зарегистрировано 9 274 824 чека, квитанции и билета. Среднее количество участников лотереи в месяц составляло 82 608 человек.

Большинство чеков, зарегистрированных для участия в лотерее, были выданы в сфере розничной торговли, затем следуют предприятия общественного питания, оптовая торговля и производство продуктов питания.

Секторами, где было выявлено наибольшее количество несоответствий, являются розничная торговля и общественное питание.

Филиппович сообщила, что для участия в чековой лотерее за полгода были зарегистрированы чеки 18 153 коммерсантов, и велика вероятность, что на каждого зарегистрированного в Латвии налогоплательщика поступил хотя бы один чек.

Наиболее активно жители Латвии принимали участие в чековой лотерее в июле и августе прошлого года, а сейчас число ее участников стабилизировалось и составляет примерно 75 000 человек каждый месяц.

Тремя наиболее часто выявляемыми в рамках чековой лотереи нарушениями были декларация меньшей платы за товары и услуги, чем указано в чеке, недекларирование сделок или отсутствие зарегистрированных кассовым аппаратом доходов в декларациях налога на добавленную стоимость. Встречались также случаи, когда чеки выдавались после приостановки хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

Представитель VID подчеркнула, что в результате чековой лотереи 126 налогоплательщиков подали уточненные декларации, а VID собрал дополнительно 372 200 евро налогов. Нарушения были констатированы в ходе 36 проведенных VID тематических проверок, в результате чего были наложены штрафы на сумму 19 400 евро.