Человеческий фактор, алкоголь и здоровье. Эксперты назвали возможные причины большого количества серьезных ДТП

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий в Латвии является человеческий фактор, или то, что "происходит в голове" автоводителя, признали эксперты во время дискуссии "Анализ и предотвращение тяжелых аварий".

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В Латвии чаще происходят смертельные ДТП, чем в других странах Балтии

В начале дискуссии модератор Юрис Штейнбергс заявил, что, согласно статистике, в этом году в авариях в Латвии погибли 32 человека, 71 человек пострадал. По его словам, по сравнению с соседними странами в Латвии больше всего таких ДТП.

Директор Управления организации дорожного движения Latvijas valsts ceļi (LVC) Марис Заляйскалнс сообщил, что, по его мнению, основной причиной тяжелых и средне-тяжелых аварий является человеческий фактор — автоводители не соблюдают правила дорожного движения, в том числе разметку, необдуманно обгоняют и в неправильных местах.

Заляйскалнс упомянул, что одним из решений могло бы быть введение участков контроля средней скорости, поскольку со временем водители поймут, что не хотят платить штрафы и осознают, какая скорость решения разрешена в конкретном месте.

Начальник Бюро координации и надзора за дорожным движением Артурс Смилга согласился с представителем LVC. "У нас возник такой правовой нигилизм со стороны водителей, что они начинают считать нормой то, что можно немножко нарушать", — подчеркнул Смилга.

Директор Департамента инфраструктуры автодорог Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс отметил, что до введения более строгих ограничений в соседних странах, они находились на равных позициях с Латвии по уровню аварийности. Например, пару лет назад в Литве было установлено примерно 100 систем контроля скорости, что значительно уменьшило количество аварий.

"В обеих странах превышение скорости наказывается с первого километра, и мы практически единственные в Европейском союзе, где этот "лимит прощения" составляет десять километров в час", — отметил Вецтиранс.

По его мнению, эффективность строгости правил подтверждает и тот факт, что после пограничного пункта в Айнажи латвийские водители способны соблюдать эстонское законодательство, а литовские водители с первого километра соблюдают скоростной режим в Латвии в отмеченных местах. "В том и разница, почему литовцы оторвались, а мы там, где мы есть", — заявил Вецтиранс.

Причины ДТП — от алкоголя до проблем со здоровьем

Заместительница директора Центра государственной судебной медицинской экспертизы, старший судебно-медицинский эксперт Инга Мартынова отметила, что наряду с действиями водителей причиной ДТП также является употребление алкоголя и других одурманивающих веществ. Также следует учитывать фактор здоровья водителя, в том числе зрение.

Со всем вышесказанным согласилась и глава Департамента аудита безопасности дорог Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Беата Дамбите, однако отметила, что важной составляющей также является понимание жителями правил дорожного движения и формирования дорожного движения. "На мой взгляд, мы становимся более образованными, но все же стараемся больше соблюдать правила дорожного движения", 0 добавила Дамбите.

Журналист и автор передачи "Запрещенный прием" Гунтис Боярс подчеркнул, что в Латвии отсутствует объективная статистика о реальных причинах аварий с пострадавшими или погибшими, и любая ранее упомянутая причина является лишь предположением.

Он также выразил сомнение в том, что кто-то из должностных лиц может ответить на вопросы о том, сколько из пострадавших или погибших в ДТП в минувшие годы были или не были пристегнуты, были ли у них какие-либо проблемы со здоровьем.

"Скорость — это логическая проблема, поскольку аварии случаются, когда мы садимся за руль", — заявил Боярс. По его словам, если бы в Латвии были разрешены вопросы получения объективной статистики, стражи порядка могли бы создавать точные и адресованные специфическим проблемам кампании.

Более 600 километров дорог будут отремонтированы

Между тем, на конференции "Государственная сеть дорог: поддерживать существующее или развивать" выступил министр сообщения Янис Витенбергс. По его словам, в этом году в Латвии планируется привести в порядок более 600 километров дорог. Работы обойдутся в 340 миллионов евро.

Витенбергс в этом году посетил несколько регионов, осмотрел дороги и поговорил с местными жителями, от которых получил обоснованную критику. "Должен признаться, мне было стыдно", — признался он. По его словам, особенно плохое состояние у региональных и местных дорог, где застревают машины "неотложки" и ломаются школьные автобусы.

"Эти требования не недостижимы и не нереализуемы. В их основе — необходимость ходить на работу, водить детей в школу и жить там, где хочется", — подчеркнул министр.

Он осознает размеры финансирования, необходимого на дороги, но в этом году бюджета хватит хотя бы на то, чтобы привести в порядок некоторые участки. Витенбергс выразил надежду, что при следующих переговорах о бюджете на транспортную инфраструктуру будет выделено больше денег.

"Очень много говорится об "умной" реиндустриализации, трансформации экономики и так далее, но все это невозможно без дороги, по которой можно проехать", — подчеркнул он.

Нынешняя дорожная сеть рассчитана на три миллиона жителей

В свою очередь, как заявил председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис, налогоплательщики в Латвии должны содержать дорожную сеть, которая в свое время была построена для трех миллионов жителей.

Он отметил, что в Латвии дорожная сеть рассчитана примерно на три миллиона жителей, в то время как фактическое количество жителей составляет примерно 1,89 миллиона, а налогоплательщиков — 900 000.

Лаздовскис подчеркнул, что в обозримом будущем, вероятно, денег на все в сфере автодорог не хватит, и вопрос расстановки приоритетов не потеряет своей актуальности. Также важно понять, нужно ли сохранять существующую сеть в дорожной инфраструктуре или внедрять новые решения.

Он сообщил, что на данный момент наибольшее количество жалоб приходится на местную систему дорог, в среднем в неделю поступает от семи до 10 жалоб. В сфере региональных дорог жалобы или запросы поступают один или два раза в месяц, в то время как в области главных автодорог жалоб нет, за исключением четырехполосного участка Даугавпилсского шоссе (A6).

По словам Лаздовскиса, если посмотреть на развитие качества условий движения по главным и региональным дорогам в последние годы, то можно увидеть, что состояние дорог существенно улучшилось.

"Соответственно, мы больше не сталкиваемся с такими проблемами, как выбоины и некомфортные условия движения на дорогах, по которым мы чаще всего ездим в государственной дорожной сети, и поэтому жалоб в этом контексте становится все меньше и меньше", — констатировал председатель правления компании.

Как свидетельствуют данные LVC, в 2022 году в хорошем и очень хорошем состоянии было 78,3% главных асфальтированных дорог и 57,5% региональных асфальтированных дорог.

При этом в 2022 году 18,1 % региональных дорог с гравийным покрытием находились в хорошем или очень хорошем состоянии, 30,5 % — в удовлетворительном, 51,4 % — в плохом или очень плохом состоянии. В свою очередь, дороги местного значения с гравийным покрытием находились в хорошем или очень хорошем состоянии в 7,1% случаев, в то время как 38,5% находились в удовлетворительном состоянии, а 54,4% находились в плохом или очень плохом состоянии.