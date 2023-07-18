"Человек, который потерял банк". Криштопанс планирует пригласить экс-совладельца ABLV на допрос в парламент

Председатель парламентской комиссии по расследованию негативного влияния "капитального ремонта" финансового сектора Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") планирует пригласить на допрос в Сейм бывшего совладельца ликвидируемого банка ABLV Олега Филя.

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На данный момент неизвестно, откликнется ли Филь на приглашение, а также каков будет правовой статус этой встречи. Суд по экономическим делам в настоящее время рассматривает уголовное дело о возможной легализации 2,1 миллиарда евро банком ABLV, по которому Филю не предъявлены обвинения, поскольку, по словам прокуратуры, не было получено достаточное количество доказательств. В связи с планом допроса глава парламентской следственной комиссии проконсультируется с прокуратурой. На то, что с такой идеей нужно обращаться за советом в прокуратуру, на заседании комиссии указал депутат Эдмундс Юревицс ("Новое Единство").

После призыва Юревицса прошло голосование, в ходе которого три оппозиционных депутата проголосовали за приглашение Филя на комиссию, но Юревицс и Гиртс Лапиньш (Национальное объединение), таким образом сорвав необходимый для принятия решения кворум. Поэтому Криштопанс отметил, что планирует пригласить Филя "в рамках своих возможностей как председателя".

Юревицс заявил агентству LETA, что ранее уже был против продления работы парламентской следственной комиссии, поскольку опасался, что этот формат будет использован для участия в различных судопроизводствах и вопросах ликвидации банков.

В свою очередь Криштопанс на заседании подчеркнул, что предлагает пригласить именно Филя, поскольку он не участвует ни в каких судебных разбирательствах. Глава комиссии отметил, что, предлагая высказаться бывшему совладельцу ABLV, у Криштопанса "будет чистая совесть", а также будут выслушаны не только сторонники ликвидации, но и "человек, который потерял банк", который ему частично принадлежал.

Юревицс заявил агентству LETA, что, учитывая, что в голосовании не было кворума, то, если глава комиссии пригласит Филя на официальном уровне, Криштопанс нарушит свои полномочия.

Однако, как гражданину Криштопансу нельзя запретить в свободное время встречаться с различными людьми, добавил депутат "Нового Единства".

Депутат Лапиньш со своей стороны отметил, что выслушать Филя можно, однако его слова нельзя будет использовать окончательном докладе комиссии, поскольку у депутатов не будет еще полгода, чтобы выслушать контраргументы на заявления экс-совладельца ABLV, а потом проверить эту информацию.

Криштопанс подчеркнул, что, если этого потребует прокуратура, Филя можно выслушать на закрытом заседании. Также актуален вопрос о том, согласится ли бывший совладелец ликвидируемого банка на допрос.