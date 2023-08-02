Чем сложнее лечение, тем дольше путь к врачу. Как реформа больниц повлияет на жителей регионов?

Министерство здравоохранения с апреля 2024 года планирует внести изменения в работу больниц. Ресурсы предполагается централизовать в больницах высшего уровня и изменить оказание неотложной помощи. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Министерство обещает, что все больницы будут сохранены, но не все смогут оказывать пациентам ту медицинскую помощь, которую они получали раньше.

Пункты оказания неотложной помощи будут сохранены, а все приемные отделения больниц станут отделениями неотложной помощи с одинаковыми требованиями. Во всех отделениях круглосуточно будет работать дежурный врач.

Против этих изменений, которые планируется представить правительству 15 августа, возражают Латвийский союз самоуправлений и ряд медицинских учреждений, которых коснутся основные изменения. Если предложение Минздрава будет реализовано, то в некоторых самоуправлениях люди больше не смогут получить в ближайшей больнице помощь травматологов и хирургов.

Изменения коснутся и больниц, оказывающих гинекологическую и родильную помощь. Как пишет Rus.LSM.lv, план закрытия родильных отделений в Гулбене и Балви территориально расширит зону, где услуга оперативного родовспоможения будет недоступна, и врачи обеспокоены, что женщинам придется рожать в машине Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

В будущем многим будущим мамам из Гулбене и Балви, вероятно, придется обращаться в Резекненскую больницу, расположенную в 80 километрах или часе езды. Это рискованно, утверждают врачи.

Педиатр больницы Балву Сигита Друбиня пояснила, что в прошлом году ребенок преждевременно родился в транспорте скорой помощи, потому что даже в нынешней ситуации было невозможно вовремя доставить беременную женщину в больницу.

Тем временем Резекненская больница готова принять дополнительных пациентов. Здесь утверждают, что числа сотрудников достаточно для обеспечения медпомощи. По словам члена правления Резекненской больницы Ивара Звидриса, стационар готов принять рожениц, беременных женщин и обслужить 500 и более пациентов.

В свою очередь, травматологи в этом году еще работают в Тукумской, Огрской и Алуксненской больницах, но планируется, что с апреля следующего года пациенты первых двух регионов смогут получить помощь этих специалистов только в рижских больницах, а жителей Алуксне в случае травм бригады скорой помощи повезут за 100 километров в Видземскую больницу в Валмиере.

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Если учесть, что такая помощь необходима не только жителям города, но и близлежащих регионов, то расстояние до врача может составить 150 километров.