Через месяц в Латвии заработает система депозитной упаковки. Что можно будет сдавать?

1 февраля в Латвии заработает система депозита – можно будет сдавать чистую упаковку от продуктов и напитков и получить за нее деньги, заранее включенные в стоимость продукта. На упаковке должен будет стоять знак латвийской системы депозита.

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Какие виды упаковок участвуют в системе депозита?

Сдавать можно будет стеклянные, пластмассовые (PET) и металлические (жестяные) упаковки от безалкогольных напитков (таких как минеральная вода, лимонады, энергетические напитки, холодный чай, соки, нектары), а также упаковки от всех сортов пива и других ферментированных продуктов с содержанием алкоголя до 6 % (например, сидр и алкогольные коктейли с содержанием алкоголя от 0,5 до 6 %). В систему депозита нельзя будет сдавать бутылки из-под вина и крепких алкогольных напитков.

1 февраля на сайте http://www.depozitapunkts.lv системы депозита появится полный список продуктов, которые можно будет сдавать.

Что нужно учитывать перед сдачей упаковки?

Упаковка должна быть пустая и не сплющенная (не битая), без существенных повреждений. Этикетки на упаковке должны быть нетронутыми и иметь четко считываемый штрих-код, а также должен стоять латвийский знак депозита — он означает, что эта конкретная упаковка принадлежит к системе депозита и за нее уже внесена депозитная плата.

В каждой стране работает своя независимая система депозита, поэтому депозитные упаковки, приобретенные в других странах, нельзя будет сдавать в Латвии.

Во всех депозитных пунктах можно будет сдавать пластмассовые бутылки как с крышечками, так и без них, но оператор системы депозита рекомендует сдавать бутылки с крышечками — это позволяет сохранить изначальную форму упаковки, а также хорошо для окружающей среды.

Куда сдавать не включенную в систему или непригодную упаковку напитков?

Упаковки напитков, которые не подходят для депозитной системы, по-прежнему можно сдавать в ближайшие контейнеры для сортировки. Возле пунктов приема депозита также установят такие контейнеры — на случай, если вы случайно принесли упаковку, которую нельзя сдать (например, бутылку из-под крепкого алкоголя, значительно поврежденную упаковку или упаковку, не маркированную знаком депозита).

Актуальную информацию о системе депозита можно будет найти на сайте. Там же с первого февраля появится список с видами упаковки, включенными в систему депозита